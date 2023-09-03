القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد بمشاركة القوة الجوية

القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد بمشاركة القوة الجوية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بمشاركة القوة الجوية في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقالت (الأركان) في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة اليوم الأحد إن الرماية التدريبية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.