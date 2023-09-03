سمو نائب الأمير وولي العهد خلال استقباله سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية

سمو نائب الأمير وولي العهد يوجه وزيري التربية والتعليم العالي والمالية بمضاعفة الجهود لما فيه رفعة الوطن

3 سبتمبر، 2023
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استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه حفظه الله الدكتور عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقد وجههم سموه حفظه الله بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مشيرا سموه رعاه الله على أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والرخاء للجميع، متمنيا لهما التوفيق والسداد.

حضر مراسم أداء القسم معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

المصدر
كونا
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3 سبتمبر، 2023
0 40 دقيقة واحدة

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