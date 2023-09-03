أسعار الذهب تسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4% مغلقة عند 1940 دولارا للأونصة

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي مغلقة عند 1940 دولارا للأونصة بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب استطاع تحقيق مكاسب بنسبة 4ر1 في المئة على أساس أسبوعي فيما استقرت الأسعار الآجلة للمعدن الأصفر (تسليم ديسمبر) عند 1967 دولارا للأونصة.

وأضاف أن المؤشر الذي يقيس قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى ارتفع فوق معدل 104 نقاط فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية مع صدور تقرير الوظائف الذي أشار إلى إضافة 187 ألف وظيفة في السوق الأمريكي متجاوزا التوقعات بإضافة 170 ألف وظيفة فقط.

وبين أن تحسن أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي يدل على مخاوف المستثمرين للنشاط الصناعي العالمي سواء في أوروبا أو آسيا بعد تعثر أكبر شركات التطوير العقاري في الصين وانخفاض التضخم لما دون الصفر مما يدل على عدم اليقين تجاه الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التوقعات بتثبيت سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سوف يساعد في تحسن إضافي لأسعار الذهب حتى نهاية العام الحالي.

وقال تقرير (دار السبائك) إن استطلاعات الرأي الخاصة بالمحللين الاقتصاديين أشارت إلى اعتقاد 93 في المئة منهم أن الفيدرالي الأمريكي سوف يثبت سعر الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري “مما سينعش أسعار الذهب” الذي يعتبر أداة مهمة ضد التضخم.

وعن السوق المحلي أشار إلى أن سعر الذهب (عيار 24) بلغ 36ر19 دينار للغرام الواحد أما عيار (22) فحقق 75ر17 دينار للغرام في وقت أغلقت الفضة عند 285 دينارا للكيلوغرام.