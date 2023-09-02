دوري روشن السعودي: الفتح يقسو على الاهلي ويحرمه من استعادة الصدارة

دوري روشن السعودي: الفتح يقسو على الاهلي ويحرمه من استعادة الصدارة

أوقف الفتح الانطلاقة القوية للأهلي العائد حديثا الى دوري الاضواء وحرمه من استعادة الصدارة عندما أكرم وفادته 5-1 السبت في ختام المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقلب الفتح الطاولة على الاهلي محولا تخلفه بهدف مبكر سجله لاعبه عباس الحسن بالخطأ في مرماه (6) الى فوز بخماسية تناوب على تسجيلها فراس البركان (21 من ركلة جزاء) والأرميني لوكاس زيلارايان (58) والمغربي مراد باتنا (89 من ركلة جزاء و90+3) والجزائري سفيان بن دبكة (90+14).

ولم تكن حال الأهلي أفضل من جاره اتحاد جدة حامل اللقب الذي خسر أمام ضيفه الهلال 3-4 الجمعة في افتتاح المرحلة وتنازل عن الصدارة للأخير.

واستهل الاهلي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عندما تابع الوافد الجديد الاسباني غابريال فيغا كرة عرضية من الجزائري رياض محرز اثر ركلة حرة من خارج المنطقة فارتطمت بالمدافع الحسن وخدعت حارس مرماه (5).

وأهدر البرازيلي روبرتو فيرمينو فرصة التعزيز بعد كرة عرضية من محرز تابعها برعونة بين يدي الحارس السويدي ريني جاكوب.

وحصل الفتح على ركلة جزاء اثر عرقلة باتنا فانبرى لها البريكان بنجاح مدركا التعادل (20).

واندفع الفتح في الشوط الثاني وسدد باتنا كرة قوية بجوار القائم (49)، ورد الأهلي عبر الفرنسي ألان سان ماكسيمان بين يدي الحارس (50) ومحمد المجحد في القائم (55)، قبل أن يتقدم الفتح للمرة الاولى عبر زيلارايان (57).

واضاف باتنا الهدف الثالث من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه (88)، ثم سجل الرابع (90+3)، قبل أن يختم بن دبكة المهرجان بهدف خامس (90+12) من ركلة جزاء طرد على اثرها مدافع الاهلي التدولي التركي ديميرال ميريح.

واستغل التعاون تعثر قطبي جدة الاتحاد والاهلي ولحق بالهلال الى الصدارة بفوزه على الوحدة بأربعة أهداف للبرازيلي فلافيو دا سيلفا (10) وسطام حسن الروقي (28) ووليد عبد الوهاب الأحمد (62) والبرازيلي أندري جيروتو (85) مقابل هدف للمغربي فيصل فجر (90 من ركلة جزاء).

النصر يواصل الصحوة

وواصل النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه الحزم 5-1.

وسجل عبد الرحمن غريب (33) وعبدالله محمد الخيبري (45+8) والبرتغاليان أوتافيو (57) ورونالدو (68) والسنغالي ساديو مانيه (78) أهداف النصر، والغامبي محمد باداموسى (47) هدف الحزم.

وانفرد رونالدو بصدارة لائحة الهدافين برصيد ستة أهداف بفارق هدف أمام مانيه ومهاجم اتحاد جدة المغربي عبد الرزاق حمدالله.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، اندفع النصر منذ البداية وسدد رونالدو كرة قوية تصدى لها الحارس التونسي أيمن دحمان على دفعتين (24).

وكاد الحزم أن يباغت ضيفه بهدف لولا براعة نواف العقيدي الذي تصدى لكرة البرازيلي فينيسيوس سوزا (27).

وتقدم النصر اثر هجمة منسقة مرر على اثرها رونالدو كرة الى غريب المنفرد فلعبها على يسار دحمان (33).

وسدد مانيه كرة قوية تصدى لها دحمان وارتدت الى أوتافيو الذي هيأها لغريب الذي سددها فوق العارضة (45)، وتصدى دحمان لكرة قوية لرونالدو وأبعدها الى ركنية كانت مصدر الهدف الثاني عبر الخيبري (45+8).

وحرم القائم مانيه من هدف برده تسديدته القوية مطلع الشوط الثاني قبل أن تهيأ أمام رونالدو الذي لعبها بجانب القائم (46).

ونجح الحزم في تقليص الفارق من هجمة مرتدة أنهاها باداموسي في المقص الأيمن للحارس العقيدي (47)، لكن النصر رد بعد 10 دقائق من هجمة منسقة بين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ورونالدو قبل أن ينهيها اوتافيو في الشباك (57).

وعزز رونالدو بالهدف الرابع اثر تمريرة من غريب (68)، قبل أن يختم مانيه المهرجان بالهدف الخامس اثر تمريرة من غريب أيضا (78).

واستعاد الاتفاق ومدربه الانكليزي ستيفن جيرارد توازنه بفوزه على ضمك 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه.

وتابع الشباب بدايته المخيبة ومني بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل تعادلين عندما سقط أمام ضيفه الخليج 1-3.