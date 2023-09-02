وفاة الدبلوماسي الأمريكي بيل ريتشاردسون عن عمر يناهز 75 عاما

ذكر مركز ريتشاردسون للمشاركة العالمية اليوم السبت أن الدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون توفي عن عمر يناهز 75 عاما.

لعب ريتشاردسون دورا بارزا في الإفراج عن عدد كبير من الأمريكيين وغيرهم من المحتجزين لدى حكومات استبدادية مختلفة، وشغل عدة مناصب منها وزير الطاقة وحاكم ولاية نيو مكسيكو إلى جانب عضوية مجلس النواب.

وقال ميكي بيرجمان نائب رئيس المركز في بيان إن ريتشاردسون توفي في أثناء نومه بمنزله في تشاتام بولاية ماساتشوستس.

وأضاف “لقد فقد العالم بطلا كان يدافع عن المحتجَزين ظلما في الخارج. لقد فقدت مرشدا وصديقا عزيزا”.

وولد ريتشاردسون لأم مكسيكية وأب أمريكي وشغل عضوية مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في الفترة من 1982 إلى 1996، ثم عين سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ووزيرا للطاقة، وكليهما في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وانتخب ريتشاردسون حاكما لولاية نيو مكسيكو من 2003 إلى 2011.

وبفضل مهاراته في التفاوض وعلاقاته القوية، تمكن من الإفراج عن كثير من المحتجزين في عدة دول، منها كوريا الشمالية وميانمار والسودان والعراق وإيران وكوبا.

وفي أثناء عمله حاكما لولاية نيو مكسيكو، سعى ريتشاردسون إلى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2008، لكنه انسحب بعد نتائج مخيبة للآمال في التصويت المبكر في نيو هامبشاير وأيوا.

ودرس باراك أوباما، الذي فاز بالترشح وبعد ذلك بالرئاسة، ترشيح ريتشاردسون لشغل منصب نائب الرئيس، ثم رشحه في عام 2009 لمنصب وزير التجارة لكن هذه الخطوة لم تكتمل بسبب تحقيق أسدل الستار عليه في وقت لاحق دون توجيه أي اتهامات.

وأثار استعداد ريتشاردسون للقاء زعماء أجانب سيئي السمعة انتقادات في بعض الأحيان، كما كان الحال في عام 2021 عندما اتهمه نشطاء حقوقيون بمنح المجلس العسكري في ميانمار الشرعية بعد أن اجتمع مع قاداته. وبعد أسبوعين، أطلقت ميانمار سراح الصحفي الأمريكي داني فينستر من السجن بناء على طلب ريتشاردسون.

وبينما كان ريتشاردسون في زيارة إلى بيونجيانج، أسقطت كوريا الشمالية طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية دخلت أراضيها، مما تسبب في مقتل طيار وأسر آخر.

وبقي ريتشاردسون في كوريا الشمالية لعدة أسابيع للتفاوض مع المسؤولين هناك قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة حاملا معه رفات الطيار القتيل بينما أُطلق سراح الطيار الناجي بعد ذلك بوقت قصير.

وتفاوض ريتشاردسون شخصيا مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 1995 من أجل إطلاق سراح اثنين من العاملين في قطاع الفضاء الأمريكي اللذين ضلا طريقهما عبر الحدود العراقية الكويتية.

وولد وليام بلين ريتشاردسون في باسادينا بولاية كاليفورنيا في 15 نوفمبر تشرين الأول 1947.