“صباح الأحمد للموهبة” يكرم الفائزين بمسابقة “رحلة في الكويت” ويؤكد اهتمامه بالأطفال والشباب

أكد المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني اليوم السبت حرص المركز على الاهتمام بفئة الأطفال والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار والبحث العلمي.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الحفل الختامي للمسابقة الروبوتية (رحلة في الكويت) التي أقيمت ما بين 26 و 31 أغسطس الماضي بالتعاون مع مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي.

وأضاف الديحاني أن المسابقة تأتي ضمن برامج إدارة التطوير التكنولوجي التابعة للمركز المشاركة في فعاليات الموسم الصيفي 2023 والتي تستقطب الفئة العمرية ما بين 7 و10 سنوات بغية تعزيز ثقافة التكنولوجيا ونشر مفاهيم التكامل بين العلوم لإنتاج وتطوير المشاريع في مجال الروبوت وتنمية مهارات المشاركين عبر برامج تدريبية مميزة.

وقال إن فكرة المسابقة تقوم على معالجة المشارك لمشكلة برمجية بطريقة مبتكرة عبر برمجة الروبوت (MATATA LAB) والتجول به عبر متاهة يقوم من خلالها بالمرور على عدد من معالم دولة الكويت وإنجاز مهمة محددة عندها وتجاوز العوائق ومن ثم بلوغ الهدف المطلوب في أسرع وقت ممكن.

وافاد بأن المسابقة تستهدف نشر ثقافة التطوير التكنولوجي والعلوم المتكاملة كأحد أهداف المركز وتنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات واستثمار أوقات المشاركين بإثراء مواهبهم وميولهم.

من جانبها أكدت المسؤول عن المتاحف والتعليم والتسويق والعلاقات العامة في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي هديل الحمود في تصريح مماثل حرص المركز على أن يكون منصة لاحتضان هذا النوع من المسابقات انطلاقا من الاهتمام بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت وتنمية التفكير الإبداعي لإيجاد الحلول لمشكلات متعددة.

وذكرت الحمود أن المسابقة التي أقيمت برعاية وبرعاية البنك التجاري الكويتي شهدت مشاركة أكثر من 100 مشارك تنافس 48 منهم في النهائيات على 15 مركزا.