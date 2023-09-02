الدوري الإنكليزي: فورست يظفر بثلاث نقاط بفوز صاعق على تشيلسي

سجل البديل أنتوني إيلانجا هدفا مبكرا في الشوط الثاني ليقود نوتنغهام فورست للفوز 1-صفر على مضيفه تشيلسي، الذي بدا بلا أنياب، في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسدد اللاعب السويدي البالغ عمره 21 عاما بهدوء من مدى قريب ليهز شباك حارس تشيلسي روبرت سانشيز في الدقيقة 48 بعدما تلقى تمريرة من زميله تايو أونيي بعد فوضى في وسط ملعب تشيلسي.

وقال إيلانجا “لقد عملنا بجدية ودافعنا بقوة. حين استعدنا (الكرة) كنت سريعا بما يكفي”.

وسيطر تشيلسي، بتشكيلته باهظة الثمن، على الكرة أغلب فترات المباراة وتمركز حول منطقة جزاء فورست معتمدا على التمريرات القصيرة واختراقات رحيم سترلينج لكنها كانت بلا جدوى حيث لم يجد من يسدد في المرمى.

ويتبقى لفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الكثير من العمل، ورغم إظهار بعض الكفاءة فإنه افتقد اللمسة الأخيرة، حيث سدد تشيلسي 21 مرة من بينها محاولتان فقط بين القائمين والعارضة.

وفشل المهاجم السنغالي نيكولا جاكسون في استغلال تمريرات سترلينج العرضية في الشوط الأول وأهدر فرصة ذهبية للتعادل قبل ثماني دقائق من النهاية حين سدد فوق العارضة.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين “أعتقد أننا صنعنا الفرص اليوم، لكننا لم نكن جيدين بما يكفي في الثلث الهجومي.. بالطبع نحن محبطون لأننا ارتبكنا الأخطاء واستقبلنا هدفا”.

وتابع “علينا التحلي بالإيجابية ومواصلة التقدم”.

واحتفل فريق المدرب ستيف كوبر بشدة بالفوز بعد صفارة النهاية.

وأكد كوبر أنه فخور بعزيمة ورغبة فريقه، وقال “أعتقد أننا كنا مميزين في الجانب الذهني”.

وارتقى فورست إلى المركز التاسع برصيد ست نقاط، ليتقدم بمركزين ونقطتين على تشيلسي.