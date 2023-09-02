الداخلية: ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب نحو 140 كغم من مادة الحشيش و50000 حبة كبتاغون عن طريق البحر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون واستمرار اتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع التهريب والإتجار بالمواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من (8 أشخاص) مواطن وخمسة متهمين من الجنسية الآسيوية ومتهمان من المقيمين بصورة غير قانونية حاولوا تهريب (140) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة و(50,000) حبة من الكبتاجون وادخالها الى البلاد عن طريق البحر.

وتوضح الإدارة انه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري توصل رجال المكافحة الى معلومات تفيد بقيام شخصين بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وادخالها الى البلاد عن طريق البحر، وبجمع المعلومات ومراقبة المتهمين على مدار الساعة، تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطهما وبمواجهتما اقرا واعترفا بجلب (5) حقائب بداخلها حوالي (120) كيلوجراماً من مادة الحشيش و(50) ألف قرص كبتاجون.

كما تم التوصل الى معلومات تفيد عن قدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة وبعد إتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها الى البلاد وضبط (4) أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في عملية جلب (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة ومخبئة بطريقة سرية كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وتبين انهم شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على (30) جراماً من مادة الشبو المخدرة.

وتؤكد الإدارة انه جاري احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).