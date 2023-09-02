الدوري الإسباني: بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من فخ خيتافي ويقوده لمواصلة بدايته المثالية

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ جاره خيتافي وقاده الى مواصلة بدايته المثالية بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع السبت على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى ريال مدريد في غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور المصاب، لتحقيق فوزه الرابع تواليا والأول على ملعبه بعدما خاض مبارياته الثلاث الاولى خارج قواعده.

ووجد النادي الملكي نفسه متأخرا بهدف لمهاجمه السابق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك التعادل عبر وافده الجديد خوسيلو (47)، ويسجل بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الخامس لبيلينغهام في 4 مباريات في الدوري مع النادي المنلكي منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

“ريال لا يستسلم أبدا”

وفرض حارس مرمى خيتافي دافيد سوريا نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر محاولة لمهاجمي النادي الملكي ولولاه لكانت النتيجة كبيرة.

وقال خوسيلو المنضم هذا الصيف قادما من إسبانيول في صفقة انتقال حر “أعتقد أننا فزنا فحسب، لقد قدمنا أداءً جيدًا في الهجوم وصنعنا الكثير من الفرص”، مضيفا “لقد جعل خيتافي الأمور صعبة علينا، لكن جماهير البرنابيو دفعتنا الى الأمام، هؤلاء المشجعون مذهلون ومدريد لا يستسلم أبدًا”.

وتابع خوسيلو “من المؤسف أن نتأخر في النتيجة، لكن الفريق عمل بشكل جيد وخرجنا بعقلية أننا سنقلب الأمور رأساً على عقب”.

وافتتح خيتافي التسجيل خلافا لمجريات اللعب عندما مرر فران غارسيا كرة خاطئة الى زميله النمسوي دافيد ألابا الذي فشل في السيطرة عليها فخطفها مايورال وتوغل داخل المنطقة وراوغ حارس المرمى كيبا أريسابالاغا وتابعها داخل المرمى (11).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة بيلينغهام من قبل كارليس ألينيا داخل المنطقة بيد أن الحكم ماريو ميليرو لوبيس ألغاها بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” (24).

وكاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة أبعدها الحارس سوريا بصعوبة الى ركنية (33).

وتابع سوريا تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة من مسافة قريبة لخوسيلو اثر تمريرة عرضية لغارسيا (40).

ودفع مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي بالالماني توني كروس وناتشو مطلع الشوط الثاني مكان الفرنسي إدواردو كامافينغا وفران غارسيا.

ونجح خوسيلو في ادراك التعادل مستغلا كرة مرتدة من يد مدافع خيتافي التوغولي دجين اثر تمريرة عرضية لمودريتش فتابعها داخل المرمى (47).

وتابع ريال مدريد ضغطه بحثا عن هدف الفوز وتألق حارس المرمى في أكثر من مناسبة خصوصا ابعاده لتسديدتي كروس (55) وخوسيلو (66) في تكفل القائم الايمن بإبعاد تسديدة للألماني (54) وأخرى لداني كارفاخال (65).

ولعب أنشيلوتي ورقتي ابراهيم دياس ولوكاس فاسكيس مكان كارفاخال ومودريتش فازداد ضغط النادي الملكي قبل أن يثمر هدفا قاتلا عندما سدد فاسكيس كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من سوريا وتهيأت أمام بيلينغهام الذي تابعها داخل المرمى (90+5).

فوز أول لسوسييداد

وحقق ريال سوسييداد رابع الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه غرناطة العائد الى صفوف النخبة 5-3.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل عبر مهاجمه الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة التاسعة، لكن زميله المدافع الفرنسي الأصل روبان لو نورمان منح التعادل للضيوف بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه (35).

وأعاد كوبو التقدم لريال سوسييداد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وضرب سوسييداد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف تناوب عليها مارتين سيبيمندي (59) وأندر بارينيتشيا (67) وميكي بوش (76 خطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يسجل غرناطة هدفين متأخرين عبر الارجنتيني لوكاس بوي (83) وبراين سرغوسا (90+9) دون أن يتجنب الخسارة.

وهو الفوز الاول لسوسييداد بعد ثلاثة تعادلات متتالية فرفع رصيده الى ست نقاط وارتقى الى المركز السادس مؤقتا، فيما مني غرناطة بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقا ألافيس مع فالنسيا، وريال بيتيس مع رايو فايكانو.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات جيرونا مع لاس بالماس، وريال مايوركا مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية، وأوساسونا مع برشلونة.