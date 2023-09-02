قائد الجيش السوداني: نرفض الإملاءات الخارجية ومتفقون علي دحر التمرد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رفض السودان للإملاءات الخارجية، وقال إن الجيش والشعب متفقان علي دحر التمرد، في إشارة لقوات الدعم السريع.

وقال البرهان لدي مخاطبته جنود قاعدة عسكرية بمنطقة سنكات بشرق السودان اليوم (السبت) “كلنا (الجيش والشعب) متفقون على دحر التمرد”.

وأضاف، وفقا لاعلام مجلس السيادة، “نرفض الإملاءات ولا نقبل أن يوجهنا أحد ومن يعمل لصالح السودان داخليا وخارجيا هو حليفنا، وأي دولة ترغب في مساندتنا دون شروط نرحب بوقوفها معنا”.

وقال إن “ما حدث أكد الحاجة إلى وجود جيش محترف وهذا يضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلا”.

ومنذ 15 أبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مواجهات مسلحة بالخرطوم ومدن أخري.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن ستة آلاف آخرين، وذلك وفقا لإحصاءات وزارة الصحة السودانية.

ووفقا لأحدث إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (اوتشا) فان أكثر من 4.5 مليون شخص قد فروا من الحرب إلى داخل السودان وخارجه بسبب النزاع الذي اندلع في 15 إبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ويأتي ما يقرب من 76% من النازحين من العاصمة السودانية الخرطوم.