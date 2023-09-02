“صندوق التنمية” يفتح غدا باب الالتحاق بالدورة الـ39 لبرنامج تأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن فتح باب الالتحاق بالدورة ال39 لبرنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد من المهندسين والمعماريين الكويتيين غدا الاحد بكافة التخصصات.

وقال الصندوق في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن على الراغبين بالتسجيل في البرنامج التدريبي تعبئة طلب الالتحاق من خلال الموقع الالكتروني (www.Kuwait-fund.org) ثم الحضور إلى مبنى الصندوق اعتبارا من الغد وحتى 17 سبتمبر الحالي.

وأضاف أنه من المقرر أن ينطلق البرنامج في الثالث من ديسمبر المقبل ويستمر لمدة 13 شهرا موزعة على ثلاثة مراحل هي محاضرات وورش عمل في مقر الصندوق وتدريب ميداني خارج البلاد بالإضافة إلى تدريب ميداني داخل الكويت.

وأكد أن البرنامج يحظى باهتمام محلي كبير كونه يصب في إطار دعم جهود التنمية البشرية في الكويت مشيرا إلى أنه يسعى منذ اطلاقه في عام 2004 إلى اكساب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج مهارات احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وبين أن البرنامج يسعى كذلك إلى المساهمة في جهود الحكومة في مجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خرج 36 دفعة بواقع 882 مهندسا ومهندسة يعمل معظمهم حاليا في القطاع الخاص الكويتي.