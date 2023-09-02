رئيس الورزاء العراقي يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران

وضع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران في حفل أقيم بمنفذ (الشلامجة) الحدودي بين البلدين بمحافظة البصرة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني وضع حجر الاساس للمشروع بين بلاده وإيران في حفل أقيم في منفذ (الشلامجة) الحدودي بحضور نائب الرئيس الايراني محمد مخبر.

ونقل البيان عن السوداني قوله “ان المشروع مهم لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة من إيران وبلدان وسط آسيا إلى العراق فضلا عن أهميته في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق” مبينا ان المشروع خضع لسنوات من النقاش وتم الاتفاق على اكماله بين البلدين في عام 2021.

واضاف ان حكومته اتخذت عدة قرارات لاكمال متطلبات تنفيذ المشروع بما فيها المصادقة على المسار الجديد للمشروع وادراجه ضمن خطط وزارة التخطيط وتهيئة اجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة مشيرا إلى تبني إيران ملف إزالة الألغام التي تعترض طريق المشروع داخل الاراضي العراقية وتحمل تكاليف بناء جسر على (شط العرب) لعبوره.

وأوضح ان الربط السككي عبر منفذ (الشلامجة) هو حلقة من حلقات متعددة ستغذي التواصل وتعبد الطريق أمام مشاريع ربط مشابهة لتصل إلى محافظتي النجف وكربلاء وعموم المناطق ضمن رؤية اقتصادية مدروسة وعلى مراحل.

ولم يكشف السوداني في البيان عن تفاصيل أكثر عن طول المشروع او كلفته المالية او مراحل انجازه.

يذكر ان مشروع الربط السككي بين العراق وإيران هو ثاني مشروع ربط سككي استراتيجي قيد التنفيذ في العراق بعد مشروع (طريق التنمية) والذي من المتوقع ان يربط (ميناء الفاو) في محافظة البصرة بالاراضي التركية.