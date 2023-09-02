“زين” شاركت عملاءها أجواء الصيف في مُجمّع “الخيران”

نظّمت زين فعالية اجتماعية مُميزة في مُجمّع “الخيران” احتفاءً بموسم الصيف، شاركت من خلالها أجواء العطلة الصيفية مع عملائها وزوّار المُجمّع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترويحية والتفاعلية التي شهدت تفاعلاً جميلاً من قبل الأطفال والشباب والعائلات، وهي الخطوة التي اتخذتها لتُجدد تواصلها مع أكبر عائلة مُشتركين في الكويت.

وحرصاً منها على تحقيق المُشاركة المجتمعية الفاعلة، تحرص زين دائماً على استضافة مثل هذه الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تتزامن مع المواسم والعطلات المختلفة التي يحتفي بها المجتمع الكويتي، لتضيف إليها بصمتها الخاصة وتعكس من خلالها قيم علامتها التجارية “زين عالم جميل”، لتكون قريبة من عملائها وأفراد المجتمع وتقدّم لهم الفرص لصنع الذكريات الجميلة.

وأتت هذه الفعالية المميزة بالتعاون مع شركة “وينكم” المحلّية المعروفة بتميّزها في تنظيم المشاريع الترفيهية الفريدة من نوعها التي دائماً ما تلاقي قبول واستحسان الجماهير، وقد اختارت زين مُجمّع “الخيران” الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً كوجهتها لتنظيم هذا الحدث كونه يقع في قلب منطقة الخيران التي يقصدها الكويتيون عادةً لقضاء إجازة الصيف بالقرب من الواجهة البحرية، وهو ما تماشى مع هوية الحفل.

وتضمّنت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب المُسلّية التي خلقت جواً من البهجة للزوار من جميع الأعمار، وفتحت أمامهم باب التنافس لفرصة ربح العديد من الجوائز، كما تم تقديم الهدايا التذكارية ومستلزمات الأنشطة البحرية والصيفية، وجناح خاص لالتقاط الصور، والعديد من الأنشطة الأخرى التي أعطت الحدث طابعاً مُميزاً لاقى استحسان الجميع.

وتؤمن زين بأهمية تفعيل دورها في التفاعل والتواصل مع أفراد المجتمع بشكلٍ مُستمر، وذلك من خلال دعمها وتنظيمها لعدد كبير ومتنوع من البرامج والمشاريع الترفيهية التي تُثري من الحركة السياحية الداخلية، مما يُسهم في توفير الجو الملائم لجميع أطياف المجتمع الكويتي لقضاء وقت ممتع ومفيد.

الفعالية شهدت تفاعلاً كبيراً من الجماهير