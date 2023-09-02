16 قتيلا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير في العراق

16 قتيلا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير في العراق

قتل 16 شخصا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير وقع ليل الجمعة السبت شمال بغداد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

ووقع الحادث بين مدينتي الدجيل وسامراء في صلاح الدين، وفق ما نقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة خالد برهان.

وأشار إلى أن “حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 16 زائرا وجرح 13 بحالات حرجة”، لافتا الى أن “أغلب المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

ويحج ملايين الزوار الشيعة الى العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروة مراسمها هذا العام في السادس من أيلول/سبتمبر والسابع منه.

وتشهد مدينة كربلاء الواقعة في وسط العراق توافد ملايين الزوّار إليها سنوياً لإحياء مرور 40 يوماً على ذكرى واقعة الطفّ التي قُتل فيها ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة في العاشر من محرّم من عام 61 للهجرة (680 ميلادية).

وتصل نسبة كبيرة من الزوار سيرا الى مرقد الإمام في كربلاء جنوب بغداد، بينما يستخدم آخرون وسائل نقل برية لنقلهم من المعابر البرية أو الجوية.

ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية، دخل أكثر من 2,6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض زيارة الأربعين.

وقضى ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، غالبيتهم زوّار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الإثنين والثلاثاء تزامناً مع توافد حشود الزوّار إلى مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الحسين.

وتشهد الطرق حوادث متكررة بسبب تهالك البنى التحتية في عموم العراق.

وأشار تقرير أعدته وزارة الصحة للعام 2022 الى تسجيل أكثر من 4.900 حالة وفاة جراء حوادث السير.