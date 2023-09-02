القنصل العام مشعل الشمالي

قنصل الكويت في شنغهاي: ما يربط الكويت والصين علاقات متينة وتعاون متميز في عدد كبير من المجالات لاسيما في الجانب الرياضي

2 سبتمبر، 2023
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قال قنصل عام دولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية مشعل مصطفى الشمالي، ان ما يربط دولة الكويت وجمهورية الصينية الشعبية علاقات متينة وشراكة متطورة وتعاون متميز في عدد كبير من المجالات، لاسيما في مجال التعاون الثنائي في الجانب الرياضي.

جاء ذلك التصريح خلال المداخلة الإعلامية التي اجراها القنصل العام مشعل الشمالي، مع القناة التلفزيونية الرسمية لمقاطعة تشيجيانغ الصينية، بمناسبة قرب بداية دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي ستقام في مدينة هانغجو الصينية في الفترة من 23 سبتمبر الى 8 أكتوبر 2023.

وأشار الشمالي، الى ان دولة الكويت هي المقر الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 1982 وإنها شاركت بفعالية في كل الدورات الأولمبية الآسيوية السابقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنها تتطلع بشغف واهتمام للمشاركة بوفد رياضي كبير في دورة الألعاب الآسيوية الـــ 19 القادمة في مدينة هانغجو الصينية.

وأعرب القنصل العام عن شكره للتسهيلات وتوفير كافة الإمكانيات التي قدمتها الصين لوفود الدول المشاركة في الدورة الآسيوية الـ 19، متمنياً كل التوفيق والنجاح لرياضي دولة الكويت بالتمثيل المشرف لبلدهم وتحقيق المراكز المتقدمة التي تعكس الصورة المشرقة لدولة الكويت في هذا المحفل الرياضي الآسيوي المهم.

المصدر
بيان صحفي
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2 سبتمبر، 2023
0 43 دقيقة واحدة

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