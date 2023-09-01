لاعبو وست هام يحتفلون بتسجيل هدف

الدوري الإنكليزي: وست هام الى الصدارة موقتاً بفوزه الثالث

2 سبتمبر، 2023
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تربع وست هام على الصدارة موقتاً بتحقيقه فوزه الثالث، وجاء على حساب مضيفه لوتون تاون 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبفضل هدف أول سجله جاريد بوين في الدقيقة 37 بكرة رأسية بعد تمريرة من البرازيلي لوكاس باكيتا، وأصبح أول لاعب يسجل في المباريات الثلاث الأولى لوست هام خارج الديار في دوري الأضواء منذ فيك واتسون موسم 1930-1931 وفق “أوبتا” للاحصاءات، وثانٍ للفرنسي كورت زوما برأسية بعدما وصلته الكرة من جيمس-وورد براوس إثر ركنية، رفع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز رصيده الى 10 نقاط في الصدارة موقتاً.

وتقدم وست هام بفارق نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يلتقي فولهام السبت قبل المواجهة بين الفريقين في المرحلة المقبلة في 16 أيلول/سبتمبر.

وفي المقابل، مني الوافد الجديد لوتون الذي سجل هدفه الشرفي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية للدنماركي مادز أندرسن (2+90)، بهزيمة ثالثة في ثالث مباراة له بين الكبار وفي أول ظهور له على ملعبه في الدوري هذا الموسم، بعدما أرجئت مباراته الأولى بين جماهيره ضد بيرنلي في المرحلة الثانية بسبب عدم وصول الملعب الى المعايير اللازمة للدوري الممتاز.

المصدر
أ ف ب
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2 سبتمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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