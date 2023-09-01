البرجس خلال الزيارة التفقدية

الداخلية: البرجس يقوم بزيارة تفقدية الى منفذ العبدلي للاطلاع على سير العمل

1 سبتمبر، 2023
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قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1، بزيارة تفقدية الى منفذ العبدلي وذلك للاطلاع على سير العمل ، وكان في استقباله مدير المنفذ العقيد وليد العازمي.

وفي بداية الزيارة نقل الفريق البرجس إلى رجال الأمن والعاملين بالمنفذ تحيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، واطلع على الحالة الأمنية، وآلية سير العمل الميداني، واستعدادات منفذ العبدلي لاستقبال المسافرين، والقوة البشرية والتكنولوجية للتعامل مع المغادرين والقادمين، كما اطلع على جمارك المنفذ واستعداداته وآلية الرصد والتفتيش.

وفي ختام الزيارة شدد الفريق البرجس على ضرورة اليقظة والانتباه، مشيداً بالجهود المبذولة، والإجراءات الأمنية المتبعة، موجها تعليماته بضرورة بذل المزيد والجهد وتسهيل إجراءات المسافرين وتسهيل وتذليل كافة العقبات أمامهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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1 سبتمبر، 2023
0 86 أقل من دقيقة

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