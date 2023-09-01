مقتل 18 شخصاً برصاص الشرطة في جنوب إفريقيا خلال عملية سطو مسلح

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا أنّ عناصرها قتلوا الجمعة 18 شخصاً في مقاطعة ليمبوبو في شمال شرق البلاد خلال تصدّيهم لعملية سطو مسلّح على عربة لنقل الأموال نفّذتها مجموعة مسلّحين.

وقالت الشرطة في بيان إنّه “ما أن اقتربت الشرطة حتى بدأت مجموعة المشتبه بهم في إطلاق النار فردّت عليهم الشرطة بالمثل. لقي 16 رجلاً وامرأتان مصرعهم في الحال”.

ونقل البيان عن فاني ماسيمولا، مفوّضة الشرطة في ماخادو، المدينة الواقعة على بُعد حوالى 430 كيلومتراً شمال شرق جوهانسبرغ، إنّ شرطياً “أصيب بجروح خطرة للغاية” في تبادل إطلاق النار.

وأوضح البيان أن تبادل إطلاق النار استمرّ لساعة ونصف ساعة.

وبحسب البيان فإنّ الشرطة كانت تتابع تحرّكات المشتبه بهم منذ أيام عدّة في إطار تحقيق فتحته في كانون الثاني/يناير استناداً إلى معلومات تلقّتها من أجهزة الاستخبارات.

وقالت ماسيمولا “كان هدفنا إيقافهم قبل أن يرتكبوا جريمتهم”.

وفي العام الماضي، قُتل عشرة مشتبه بهم خلال عملية سطو مسلّح على عربة لنقل الأموال. ويومها أطلق المسلّحون النار على مروحية تابعة للشرطة وأصابوا الطيّار بجروح، فردّت الشرطة عليهم بالنيران.

وفي أيار/مايو، أعلن وزير الشرطة بيكي سيلي أنّ الهجمات على عربات نقل الأموال النقدية زادت بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام إذ بلغ عددها 64 هجوماً خلال ثلاثة أشهر.

وفي الأشهر الأخيرة ارتفعت إحصاءات الجريمة في جنوب إفريقيا، البلد الذي يسجّل أحد أعلى معدّلات الجريمة في العالم.