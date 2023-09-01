رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح

رئيس دولة الإمارات يبحث مع وزير الدفاع الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين

1 سبتمبر، 2023
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بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الجمعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ أحمد الفهد نقل إلى رئيس الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ تحيات أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد حمل الشيخ أحمد الفهد تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الشقيق مزيدا من الرخاء والرفعة.

وذكرت أن رئيس الإمارات بحث مع الشيخ أحمد الفهد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.

ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى الإمارات اليوم الجمعة وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد حيث تبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

المصدر
كونا
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1 سبتمبر، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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