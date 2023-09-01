ولي عهد أبو ظبي ووزير الدفاع الكويتي يعربان عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين

أعرب ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ أحمد الفهد وصل إلى الإمارات اليوم الجمعة وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت أن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رحب بالشيخ أحمد الفهد وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.