الصحة: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد واقعة تزوير مؤهل دراسي

أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحا لما تم تداوله حول حكم قضائي بشأن تزوير مؤهل دراسي لطبيبة.

وقالت الوزارة في بيانها “توضيحا لما تم تداوله بشأن حكم قضائي حول واقعة تزوير شهادة دراسية، انها اكتُشفت واقعة تزوير في شهادة (الثانوية العامة) للموظفة من خلال إجراءات التدقيق على المؤهلات الدراسية للكوادر الصحية”.

وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية على الفور حيال الواقعة.

واضافت الوزارة انها قامت بإيقاف المعنية عن العمل لمصلحة التحقيق بتاريخ 4 سبتمبر 2019، وصدر قرار فصلها تأديبيا عن الخدمة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، بناء على ما انتهى إليه التحقيق، والمذكرة القانونية، وعلى الحكم القضائي، ومصادرة المحررات المزورة، واسترداد ما ترتب على ذلك من مبالغ.