البيت الأبيض: الجيش الأوكراني حقق “تقدما ملحوظا” في الأيام الاخيرة

اعلن المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض الجمعة أن الولايات المتحدة لاحظت “تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات ال72 الاخيرة”.

وفي إشارة الى الانتقادات الاخيرة للهجوم الاوكراني المضاد في الصحافة الاميركية، قال جون كيربي إن “انتقاد (بلد) شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية ورهيبة وعنيفة، هذا الأمر فعلا ليس مفيدا”.

واضاف المتحدث أن “اولويتنا هي ضمان استعدادهم لمواصلة هذا التقدم، وأن يمتلكوا الادوات والتقنيات والتدريب” الضروري.

وتابع كيربي “حتى اذا لم نأخذ الساعات ال72 الاخيرة في الاعتبار، فان اي مراقب موضوعي لهذا الهجوم المضاد لا يمكنه القول إنهم لم يحرزوا تقدما”.

وقال ايضا “كان ذلك بطيئا في بعض المناطق (…) لكنهم يقاتلون بشجاعة كل يوم”، مؤكدا امتناعه عن التعليق شخصيا على الاستراتيجية الاوكرانية.

ومنذ نحو شهر، تنقل وسائل الاعلام الاميركية عن مسؤولين عسكريين طلبوا عدم كشف هوياتهم، انتقادهم للاستراتيجية الاوكرانية لاستعادة مناطق محتلة.

ويأخذ هؤلاء على كييف نوعا من التشتت يحول دون إشراك جيشها ما يكفي من القوات في المكان الملائم لاختراق الدفاعات الروسية.