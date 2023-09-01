انطلاق فعاليات تدريب “النجم الساطع” في مصر بمشاركة 34 دولة

أعلن الجيش المصري اليوم (الجمعة) انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك “النجم الساطع 2023″، بمشاركة 34 دولة.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في بيان على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)) اليوم إن التدريب سيستمر حتى 14 من شهر سبتمبر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية في مصر.

ويشارك في التدريب أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق المتحدث.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية، استعدادا لبدء فعاليات التدريب.

وأكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة اللواء أركان حرب أسامة نجا، في كلمة خلال مراسم الافتتاح على “أهمية تدريب النجم الساطع، الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية”.

وبحسب البيان، تفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب، وأعربوا عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول.

وتعتبر مناورات النجم الساطع من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم. وتقام في مصر بصفة دورية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن ينضم لهما دول أخرى.

وبدأت هذه المناورات لأول مرة في أكتوبر 1980 بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، واستؤنفت في عام 1981 ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

وتم تعليق هذه المناورات من قبل أكثر من مرة، كان آخرها عام 2020 بسبب أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).