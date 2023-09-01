الصين تجدد إصدار إنذار باللون الأحمر لمواجهة الإعصارين “ساولا” و “هايكوي”

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم (الجمعة) إصدار إنذار باللون الأحمر لمواجهة الإعصارين “ساولا” و”هايكوي”، اللذين من المتوقع أن يجلبا معهما عواصف وأمطارا غزيرة إلى المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد.

وذكر المركز أن إعصار ساولا، وهو تاسع إعصار خلال العام الجاري، سيتحرك في اتجاه شمالي غربي واتجاه غربي بسرعة تتراوح بين 10 كيلومترات إلى 15 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز إنه من المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة على الساحل في حدود منطقة تمتد من هويدونغ إلى تايشان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، خلال الفترة من مساء الجمعة إلى صباح السبت، أو ربما يتحرك في اتجاه جنوبي غربي من المناطق الساحلية بالقرب من الأجزاء الوسطى للمقاطعة.

وأضاف المركز أن الإعصار هايكوي، وهو الإعصار الـ11 خلال العام الجاري، يتحرك الآن في اتجاه شمالي غربي بسرعة تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترا في الساعة، ويقترب بصورة تدريجية من المناطق الساحلية بالقرب من شرقي الصين.

وأوضح المركز أن الإعصار هايكوي ربما يمر عبر جزيرة تايوان ويدخل مضيق تايوان قبل أن يقترب من سواحل فوجيان يوم الأحد تقريبا.