برايتون يتعاقد مع فاتي على سبيل الإعارة من برشلونة

برايتون يتعاقد مع فاتي على سبيل الإعارة من برشلونة

أعلن برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع مهاجم برشلونة أنسو فاتي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأضاف برشلونة بطل إسبانيا أن الاتفاق لا يتضمن خيار الشراء.

وتألق فاتي، وهو من أبناء أكاديمية برشلونة، موسم 2019-2020 وسجل ثمانية أهداف في 33 مباراة بكل المسابقات.

ورغم أن الإصابات أثرت سلبا على مشاركته في العامين التاليين، فإنه لعب بصورة منتظمة في تشكيلة المدرب تشابي هرنانديز في الموسم الماضي، إذ شارك في 36 مباراة مع الفريق الذي فاز بالدوري. كما لعب فاتي تسع مباريات مع إسبانيا.

وكان توتنهام هوتسبير يسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 20 عاما، لكنه قرر الانتقال إلى برايتون في خطوة موفقة بالنسبة للنادي الذي اشتهر بتطوير المواهب الشابة.

وقال المدير الفني للنادي ديفيد وير “يسعدنا انضمام أنسو للنادي. إنه أحد أفضل اللاعبين الشبان في العالم ويحظى بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي رغم حداثة سنه”. وأضاف “هذا الموسم هو الأكبر في تاريخ النادي ويسعدنا جدا أن يكون لاعب بمستوى أنسو جزءا منه”.

وأنهى برايتون الموسم الماضي في المركز السادس ليضمن مقعدا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، في أول ظهور له في البطولة الأوروبية على الاطلاق.