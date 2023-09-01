يوروبا ليغ: قرعة سهلة لليفربول وبرايتون يواجه أياكس ومرسيليا

أفرزت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موناكو الجمعة، منافسة سهلة لليفربول الإنكليزي، فيما وقع مواطنه برايتون في مواجهة أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي في أول مشاركة لهما على الإطلاق في هذه المنافسة القارية.

وسيلعب الـ”ريدز” بقيادة الألماني يورغن كلوب مع لاشك النمسوي، أونيون سان-جيلواز البلجيكي، وتولوز حامل كأس فرنسا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وهذه المرة الأولى التي ينافس فيها ليفربول في يوروبا ليغ منذ موسم 2015-2016، عندما خسر النهائي أمام إشبيلية، بعدما أنهى موسمه الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنكليزي الممتاز.

أما برايتون الذي أنهى موسمه بالمركز السادس محلياً ليتأهل إلى مسابقة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه، فحلّ في مجموعة ثانية بعيد عن السهولة.

وسيلعب الفريق الإنكليزي مع أياكس، بطل أوروبا السابق أربع مرات والفائز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1992، إلى جانب الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 1993 مرسيليا الفرنسي، وبطل اليونان أيك أثينا.

أما وست هام الفائز بدوري المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ) الموسم الماضي، فسيلعب في اليونان أيضاً أمام أولمبياكوس في المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً فريق فرايبورغ الألماني وباكا توبولا الصربي الذي يسجّل ظهوراً أوروبياً نادراً بعد حلوله ثانياً في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وبعد هزيمتهم أمام أيندهوفن الهولندي في المباريات الفاصلة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، أوقعت القرعة رينجرز وصيف بطل يوروبا ليغ 2022، في المجموعة الثالثة مع ريال بيتيس الإسباني، بطل تشيكيا سبارتا براغ، وأريس ليماسول حامل لقب الدوري القبرصي.

أما روما الإيطالي الذي خسر نهائي الموسم الماضي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بركلات الترجيح أمام إشبيلية، فسيلعب في المجموعة السابعة مع سلافيا براغا التشيكي، شيريف تيراسبول المولدافي، وسيرفيت السويسري.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في 21 أيلول/سبتمبر، على أن يقام نهائي يوروبا ليغ لهذا الموسم في دبلن في 22 أيار/مايو 2024.