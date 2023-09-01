صورة أرشيفية لمواجهات في نابلس في الضفة الغربية المحتلة

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

1 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

استشهد فلسطيني اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي شنت عملية عسكرية في بلدة (عقابا) القريبة من مدينة (طوباس) بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي ان عبدالرحيم غنام (36 عاما) استشهد متأثرا برصاصة اصيب بها في الرأس ببلدة (عقابا).

ومن جانبها ذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت احد المنازل وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضافت ان العملية العسكرية استمرت عدة ساعات قبل ان تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

ومن جهته قال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم ثلاثة في (عقابا).

المصدر
وكالات
الوسوم
1 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس البرلمان اللبناني يدعو الكتل إلى حوار لسبعة أيام لانتخاب رئيس

31 أغسطس، 2023

رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بدعم مجلس التعاون الخليجي للشرعية ببلاده

31 أغسطس، 2023

مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان

31 أغسطس، 2023

الرئاسة الفلسطينية تؤكد ان ممارسات الاحتلال تهدف الى تفجير الاوضاع

31 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى