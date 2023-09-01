استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي شنت عملية عسكرية في بلدة (عقابا) القريبة من مدينة (طوباس) بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي ان عبدالرحيم غنام (36 عاما) استشهد متأثرا برصاصة اصيب بها في الرأس ببلدة (عقابا).

ومن جانبها ذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت احد المنازل وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضافت ان العملية العسكرية استمرت عدة ساعات قبل ان تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

ومن جهته قال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم ثلاثة في (عقابا).