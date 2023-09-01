الموقوفين

الداخلية: ضبط 106 مخالفا في الفروانية والعاصمة والاحمدي وشخص آسيوي بحوزته 70 زجاجة خمر محلية الصنع في ابو حليفة

1 سبتمبر، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تمكنت من ضبط 104 مخالف لقانون الاقامة والعمل في محافظات الفروانية والاحمدي والعاصمة.

وقالت الإدارة أنه من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على الفنادق تمكنت ادارة متابعة المخالفين (قسم متابعة الفنادق والشقق الفندقية) من ضبط شخصين مخالفين لقانون الإقامة والعمل.

كما تمكنت ادارة البحث والتحري من ضبط مقيم آسيوي في منطقة ابوحليفة يقوم ببيع الخمور المحلية وعثر بحوزته على 70 زجاجة خمر محلية الصنع، وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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1 سبتمبر، 2023
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