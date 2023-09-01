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الهند تسجل درجات حرارة وجفاف قياسية في أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات

1 سبتمبر، 2023
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أعلنت الهند الجمعة تسجيل أعلى درجات الحرارة ومعدلات الجفاف لشهر آب/أغسطس هذه السنة منذ بدء تسجيل البيانات الوطنية قبل أكثر من قرن، في سلسلة من الأرقام القياسية المسجلة هذا الصيف في مختلف أنحاء العالم مع اشتداد تأثير تغير المناخ.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الهندية “كانت درجات الحرارة الوسطى والقصوى في آب/أغسطس 2023 في أعلى مستوى قياسي منذ عام 1901”. وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى “التراجع الكبير في هطول الأمطار وضعف الرياح الموسمية”.

وشهر آب/أغسطس في الهند في وسط موسم الأمطار الذي يسجل سنويا بالعادة 80% من المتساقطات السنوية في البلد.

وتسبب موسم الأمطار هذه السنة بفيضانات خلفت قتلى في بعض أنحاء شمال البلاد، لكن الأمطار خلالها كانت عموما أدنى بكثير من العادة، ما ساهم في تسجيل درجات الحرارة القياسية.

وبحسب بيانات الأرصاد الجوية، فإن متوسط المتساقطات في أب/أغسطس تراجع إلى 161,7 ملم، أي أقل بـ30,1 ملم من أدنى متوسط سابق سجل عام 2005.

والأمطار الصيفية أساسية للأمن الغذائي في الهند حيث يعول ملايين المزارعين على هذا الموسم لضمان ديمومة محاصيلهم.

المصدر
أ ف ب
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1 سبتمبر، 2023
0 22 دقيقة واحدة

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