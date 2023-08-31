“السكنية” تنتهي من أعمال إيصال التيار الكهربائي لـ6 ضواحي في مدينة المطلاع

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس نجاح خطتها الرامية لإنهاء جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي لـ13934 قسيمة ضمن الضواحي (إن 6 – إن 11) في مدينة المطلاع السكنية خلال الفترة ما بين أبريل الماضي وأغسطس الجاري.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للأعمال التعاقدية (ديسمبر 2023).

وأوضح العنزي أن يمكن لأصحاب القسائم المذكورة التقدم بطلبات إيصال التيار الكهربائي.

وأفاد بأن المؤسسة تعكف حاليا على استكمال خطتها لإيصال التيار الكهربائي للمباني العامة في الضواحي الجاهزة مؤكدا الحرص على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإسراع في توفير وتشغيل المباني الخدمية في المدينة.

ولفت إلى الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ35 مبنى في المدينة خلال شهر أغسطس الجاري تشمل 8 مساجد و6 مجموعات من المحلات التجارية وفرع غاز ومخفر شرطة ومبنى خدمة مواطن ومستوصف عام ومبان للإسعاف والبلدية والوحدة الاجتماعية والبريد إضافة إلى 13 سكنا مخصصا للأئمة والمؤذنين.

وأشار العنزي إلى مواصلة العمل لإيصال التيار لعدد آخر من المباني العامة ضمن الضواحي الجاهزة خلال شهر سبتمبر المقبل وكذلك لتسليم المباني الجاهزة للجهات المستفيدة منها لتشغيلها للمواطنين بالتزامن مع سكنهم في المدينة.