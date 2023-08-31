رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بدعم مجلس التعاون الخليجي للشرعية ببلاده

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس بدعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ولكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في بلاده بموجب المرجعيات المتفق عليها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي بقصر (معاشيق) الرئاسي في (عدن) الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بحضور مدير مكتب الرئاسة اليمنية يحيى الشعيبي ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.

وأعرب العليمي باسمه وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة عن عظيم شكره وتقديره لموقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمانته العامة بجانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في مختلف المراحل.

وثمن الدور الفاعل لمجلس التعاون الخليجي “في مواجهة المخاطر التي تهدد الكيان اليمني وهويته واقتصاده الوطني عقب انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران”.

ورحب العليمي بزيارة البديوي والوفد الرفيع المرافق له إلى العاصمة المؤقتة (عدن) مستعرضا التطورات اليمنية والمستجدات المتعلقة بجهود الوساطة التي تقودها السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى “خروقات وانتهاكات الميليشيات الحوثية وتخادمها الصريح مع المنظمات الارهابية والضغوط الإقليمية والدولية المطلوبة لإنهاء المعاناة الانسانية التي طال أمدها”.

ومن جانبه أكد البديوي الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

وأشاد البديوي بالجهود التي تبذلها السعودية وعمان بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله مؤكدا دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس واليمن في كافة المجالات.