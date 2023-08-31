ضباط بجيش الجابون يعلنون استيلاءهم على السلطة

جيش الغابون يتعهّد أن تحترم ليبرفيل “كل التزاماتها” الداخلية والخارجية بعد الانقلاب

31 أغسطس، 2023
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أكّد قادة الانقلاب العسكري في الغابون الخميس أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” التي تضم قيادات الجيش إن “الجنرال بريس أوليغي نغيما يرغب في طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية إضافة إلى دائني الدولة، الى أن جميع الإجراءات ستُتّخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات بلادنا الداخلية والخارجية”.

المصدر
أ ف ب
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31 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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