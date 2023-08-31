الرئاسة الفلسطينية تؤكد ان ممارسات الاحتلال تهدف الى تفجير الاوضاع

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة اليوم الخميس ان عمليات القتل اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والاقتحامات للمدن واعتقال المئات من الفلسطينيين هدفها تفجير الاوضاع وجرها الى مربع العنف والتصعيد.

واضاف ابو ردينة في بيان صحفي ان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الاوضاع الخطيرة والتي وكان اخرها استشهاد الفتى المقدسي خالد الزعانين ليلة امس واقتحام المدن والقرى والمخيمات كما حدث في (نابلس).

وشدد على ان “جميع ما تقوم به اسرائيل لن يجلب لها الامن والاستقرار اللذين لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة ولن تحل اي قضية في الشرق الاوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية”.

وتابع ان “على المجتمع الدولي خاصة الادارة الامريكية ان يعيا جيدا ان ما تقوم به اسرائيل من قتل واعتقال واقتحامات وغيرها من الاجراءات الاحادية سيكون لها تداعيات خطرة جدا على الجميع”.

واكد ان “الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقفا مكتوفي الايدي امام هذه الجرائم” مشددا على انه “سيكون هناك قرارات فلسطينية وطنية تحمي حقوقنا وتوقف هذا العدوان على شعبنا وارضنا ومقدساتنا”.

وقال المتحدث “على الجانب الامريكي التدخل فورا لوقف هذا الجنون الاسرائيلي قبل فوات الاوان لان البديل هو الخراب وعدم الاستقرار وفقدان الامل وهذا ما يجري الآن”.