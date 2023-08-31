النائب فايز الجمهور

فايز الجمهور يقترح استمرار بدل الإيجار وإيقاف أقساط القرض الاسكاني لمدة سنة لأصحاب القسائم في المطلاع

31 أغسطس، 2023
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أعلن النائب فايز الجمهور عن تقدمه باقتراح برغبة بتمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الاسكاني لمدة سنة للحاصلين على القسائم في المطلاع.

ونص الاقتراح على ما يلي:

في ظل ما نعيشه اليوم من ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتصاعد موجة الغلاء بصورة شبه يومية وارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والمواد الاستهلاكية على المواطنين بحيث لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء المعيشة.

ونتيجة لعدم اكتمال الخدمات الأساسية في منطقة المطلاع مما يجعل هناك صعوبة بالنسبة لأهالي هذه المنطقة من إمكانية السكن فيها بحالتها الراهنة، ورغبة منا في رفع المشقة والمعاناة عن كاهل إخواننا منتظري الرعاية السكنية لحين اكتمال الخدمات الأساسية فيها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

” تمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الاسكاني من بنك الائتمان الكويتي لمده سنة ميلادية للحاصلين على القسائم في منطقة المطلاع”.

المصدر
الدستور
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31 أغسطس، 2023
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