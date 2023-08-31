الإطفاء: إحالة شركة تركيب وصيانة مصاعد إلى القضاء بسبب عدم إلتزامها بإشتراطات قوة الإطفاء ما تسبب في وفاة أحد العمال

الإطفاء: إحالة شركة تركيب وصيانة مصاعد إلى القضاء بسبب عدم إلتزامها بإشتراطات قوة الإطفاء ما تسبب في وفاة أحد العمال

أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد قرارًا بإيقاف ترخيص إحدى شركات المصاعد (تركيب وصيانة المصاعد) وإحالة الشركة إلى القضاء بسبب عدم إلتزامها بإشتراطات قوة الإطفاء العام أثناء تركيب مصعد في أحد المنازل مما أدى إلى سقوط الكبينه و وفاة أحد العمال في الموقع.

و تناشد قوة الإطفاء العام المواطنين الراغبين في تركيب أو صيانة المصاعد ضرورة التعاقد مع شركات معتمده من قوة الإطفاء لضمان سلامتهم ولتفادي أي حوادث لاسمح الله.

وتهيب قوة الإطفاء العام بجميع شركات المصاعد الإلتزام بكافة الشروط و المواصفات في التركيب و الصيانة وحماية سلامة الطاقم الفني.