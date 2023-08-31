صادرات النفط الكويتي لليابان تسجل ارتفاعا بنسبة 14.9% في يوليو

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان في يوليو وللشهر الثامن على التوالي بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.58 مليون برميل او (244 ألف برميل يوميا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان دولة الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي ما نسبته 10.5% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.1% بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت ان إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في يوليو انخفض بنسبة 10.6% على أساس سنوي ليصل إلى 2.34 مليون برميل يوميا ما يمثل انخفاضا للمرة الأولى منذ شهرين.

وأشارت الوكالة إلى ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 95.2% من الإجمالي بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعادت الإمارات العربية المتحدة لتكون المورد الأول للنفط لليابان على الرغم من أن الواردات من البلاد تراجعت بنسبة 11.7% عن العام الماضي لتصل إلى 968 ألف برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية ب 889 ألف برميل يوميا بانخفاض 3.2%.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة ب 98 ألف برميل يوميا والولايات المتحدة الخامسة ب 70 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.