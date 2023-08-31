البلدية: تحرير 55 مخالفة خلال جولة تفتيشية لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الجهراء

في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت بالوكالة المهندس م. سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة .

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من مدى التزام المقاهي والمحلات بشروط وضوابط البلدية .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بالإنابة بمحافظة الجهراء عبدالله الشمري بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها على المقاهي والمحلات قد أسفرت عن تحرير 55 مخالفات اضافة اعلان وعدم صيانة اعلان واقامة اعلان قبل الحصول على ترخيص .

وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .