بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.03 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 03ر14 نقطة ليبلغ مستوى 84ر7005 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر257 مليون سهم عبر 13327 صفقة نقدية بقيمة 5ر69 مليون دينار (نحو 9ر211 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 99ر28 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5692 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 14ر123 مليون سهم عبر 5247 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 4ر38 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 88ر29 نقطة ليبلغ مستوى 15ر7695 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة من خلال تداول 7ر134 مليون سهم عبر 8080 صفقة بقيمة 9ر56 مليون دينار (نحو 5ر173 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر27 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5634 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة من خلال تداول 9ر68 مليون سهم عبر 3230 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 3ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (تنظيف) و(عربي قابضة) و(مشاعر) و(أرجان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(أولى تكافل) و(صالحية) و(م الأعمال) الأكثر انخفاضا.