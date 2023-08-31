صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية القرغيزية بالعيد الوطني

31 أغسطس، 2023
0 8 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية القرغيزية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
31 أغسطس، 2023
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

البلدية: تحرير 55 مخالفة خلال جولة تفتيشية لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الجهراء

31 أغسطس، 2023

القوى العاملة: انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة

31 أغسطس، 2023

عبدالوهاب الفارس: اتحاد الجمعيات يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة لضبط الاسعار والرقابة عليها

31 أغسطس، 2023

“التجارة” تفتتح مركزا لخدمة ذوي الهمم وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد

31 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى