القوى العاملة: انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس انتهاء حملتها (سلامتهم أهم) بانتهاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 1 يونيو إلى 31 أغسطس من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن الهيئة بدأت تنظيم حملة إعلامية وحملات تفتيش للتأكد من تطبيق القرار الإداري رقم (535) لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات العمل الاعتيادية.

وأوضح العتيبي أن نتائج حملات التفتيش التي قام بها فريق (عمل الظهيرة) خلال الفترة بلغت (362) موقعا مخالفا وبلغ عدد العمالة الموجودة بالمواقع المخالفة (580) عاملا والبلاغات المستلمة (60) بلاغا كما بلغ عدد المواقع المخالفة أول مرة (362) موقعا موضحا ان جميع المواقع المخالفة أول مرة مستوفية بعدما تمت إعادة التفتيش عليها.

وأشار إلى أن تطبيق القرار الإداري يمثل تنظيما لساعات العمل دون إنقاصها وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير مؤكدا أنه جاء مراعيا للمصلحة العامة ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.

وأعرب عن الشكر للملتزمين بتنفيذ القرار والمتعاونين مع هيئة القوى العاملة في الإبلاغ عن أي انتهاك لقرار حظر العمل وقت الظهيرة.