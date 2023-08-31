عبدالوهاب الفارس: اتحاد الجمعيات يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة لضبط الاسعار والرقابة عليها

عبدالوهاب الفارس: اتحاد الجمعيات يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة لضبط الاسعار والرقابة عليها

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية‬⁩ عبدالوهاب مشاري الفارس بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة التجارة لضبط الاسعار والرقابة عليها تأتي استكمالاً لمبادرة الاتحاد في محاربة غلاء الاسعار.

الربط مع التجارة

وأوضح بأنه سيتم الربط مع نظام وزارة التجارة لإعطاءها اسعار الاصناف، ومن بينها سعر أكثر من 139 صنفا باتت بيد وزارة التجارة.

الرقابة على الجمعيات

وأضاف الفارس بأن الاسواق الحرة تبدأ و تنمو بالشفافية والرقابة الصحيحة، وسيتم الربط مع الجهات ذات الاختصاص للرقابة على الجمعيات والاسواق الموازية ليتم حماية المستهلك.