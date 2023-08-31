وزارة التجارة والصناعة

“التجارة” تفتتح مركزا لخدمة ذوي الهمم وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد

31 أغسطس، 2023
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افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم اليوم الخميس مركزا متخصصا بأحدث التقنيات لخدمة ذوي الهمم وإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالإدارات المختصة بالوزارة في مكان واحد هو مبنى (التجارة) في مجمع الوزارات.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المركز يهدف إلى توفير سبل الراحة والانسيابية أثناء عملية إجراء المعاملة بجميع مراحلها وتم تجهيز المركز بكل الوسائل والأجهزة الخاصة والموظفين ذوي الاختصاص لخدمة جميع شرائح ذوي الهمم.

وأضافت أن المركز يوفر لغة برايل ومترجم لغة الإشارة بالإضافة إلى خدمة الاتصال المرئي لذوي الهمم الحركية مع كل الإدارات ذات العلاقة.

وأوضحت أن المركز يساعد في توفير الوقت والجهد على المراجعين من ذوي الهمم بحيث تتوفر لهم كل المعلومات وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد.

وذكرت أن المركز يوظف قنوات اتصال متعددة للمراجعين تعتمد على تقنيات الأجهزة اللوحية مرتبطة بمؤشرات تقيس فترة انتظار المراجعين وتسرع من استجابة الموظف المختص للإستفسارات والخدمات التي يطلبها المراجع.

وأشارت إلى أن الإدارات المتاحة في المركز المذكور هي التموين والسجل التجاري والشركات المساهمة وشركات الأشخاص والتراخيص الفردية والعقار والعلاقات الدولية.

المصدر
كونا
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31 أغسطس، 2023
0 15 دقيقة واحدة

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