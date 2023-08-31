جواز السفر الكويتي

الداخلية: تجديد جواز السفر للمواطنين بمطار الكويت الدولي T4

31 أغسطس، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه إنطلاقاً من سياسة وزارة الداخلية للعمل في تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنين والتسهيل عليهم وسرعة إنجاز خدماتهم لاسيّما المسافرين منهم.

تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتوفير خدمة طباعة تجديد جواز السفر للمواطنين بمطار الكويت الدولي T4 وذلك انطلاقاً من يوم الأحد القادم 3 سبتمبر 2023 لمن لديهم حجز سفر مسبق وسيغادر البلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وتوضح الإدارة أن الهدف من هذه الخدمة هو تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجازها للإخوة المواطنين الذين يفاجئون بانتهاء مدة صلاحية جوازاتهم، وهم يستعدون للمغادرة في المطار، وذلك عليهم التوجه إلى كاونتر تجديد جواز السفر الالكتروني، وتقديم الجواز القديم واستلام الجديد في حينه، وإتمام إجراءات سفرهم بكل راحة واطمئنان.

وتؤكّد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن التوجيهات العليا بالوزارة تأتي للارتقاء بتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين من قبل وزارة الداخلية.

المصدر
وزارة الداخلية
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31 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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