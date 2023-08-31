الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

مجلس الجامعات الخاصة: قبول 86 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الإنجليزية

31 أغسطس، 2023
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم الخميس أسماء المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للطلبة الحاصلين على الثانوية الإنجليزية للعام الدراسي 2024/2023.

وقال الأمين العام في الأمانة بالتكليف عادل البدر في تصريح صحفي إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد اعتمد قبول 86 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للحاصلين على الثانوية الإنجليزية.

وأشار البدر إلى أهمية مراجعة الطلاب والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية.

وأكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة داعيا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في الكويت.

وأشار إلى أنه للاطلاع على أسماء الطلاب والطالبات المقبولين في الخطة يمكن الدخول عبر موقع الأمانة الرسمي www.puc.edu.kw.

لتنزيل الأسماء:

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المصدر
كونا
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31 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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