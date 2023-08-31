الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون بشكل عام حارا نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد المنخفض الهندي الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة وجافة مع رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

وذكر القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 29 ما بين 31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.