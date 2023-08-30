وزارة التربية الكويتية تتعاقد مع 531 معلما ومعلمة من فلسطين

أعلن وفد وزارة التربية الكويتية اليوم الأربعاء عن تعاقده مع 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين وذلك من عدد من التخصصات العلمية.

وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس الوفد أسامة السلطان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان من بينهم 211 من المعلمات و320 من المعلمين.

واضاف السلطان انه تم اختيار المعلمين والمعلمات عبر مراحل محددة منها اجراء اختبارات وعقد سلسة مقابلات في تخصصات علمية مختلفة كالرياضيات والفيزياء والإنجليزي للذكور.

واشار الى انه سيتم استكمال كافة اجراءات التعاقد اللازمة فور عودة الوفد الى الكويت معربا في الوقت نفسه عن ثقته بالمعلم الفلسطيني.

كما ثمن دور القيادة الفلسطينية في استضافة الوفد الكويتي خلال إجراءات التعاقد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور إن الوزارة وبتوجيهات من مؤسستي الرئاسة والحكومة عملت على تسهيل مهمة وفد وزارة التربية الكويتية.

وأوضح الخضور في تصريح مماثل ل(كونا) ان الوزارة استبقت زيارة الوفد الكويتي بالاعلان عن الوظائف ومن ثم عملت على تسهيل كافة الاجراءات المرتبطة بإجراء المقابلات وما يخص الاختبارات التحريرية وصولا الى عمليات التعاقد مع المعلمين الجدد.

واشار الى ان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تتابع وضع المعلمين الذين ذهبوا في السنوات الماضية الى دولة الكويت حيث كانت عملية التعاقد معهم قد استؤنفت عام 2017.

وشدد على انهم يتطلعون لتطوير التعاون مع وزارة التربية بدولة الكويت في آفاق تعليمية أخرى مثل الوصول الى اتفاقات توأمة بين مدارس فلسطينية وكويتية على طريق التواصل بين الطلبة حتى لا يقتصر الأمر على صعيد المعلمين والسلك التعليمي.

وأوضح ان استمرارية التعاقد مع المعلم الفلسطيني يعني استعادة التعاون الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي مشددا على أنه تأكيد آخر على العلاقة القوية والتاريخية بين الكويت وفلسطين وتجديد الثقة بالمعلم الفلسطيني لما يملكه من مهارات وامكانيات.

وغادر الوفد الكويتي قطاع غزة بعد زياة استمرت خمسة أيام شهدت اجراء الاختبارات والتعاقدات مع المترشحين علما أن الوفد كان قادما من الضفة الغربية.