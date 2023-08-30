مجلس الأمن

روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات على مالي

31 أغسطس، 2023
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استخدمت روسيا الأربعاء حق النقض ضد اقتراح في مجلس الأمن بتمديد العقوبات المفروضة على مالي التي يحكمها مجلس عسكري تربطه شراكة وثيقة مع مجموعة فاغنر الروسية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت على مشروع القرار “على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي”.

المصدر
أ ف ب
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31 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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