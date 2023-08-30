تشيلسي يفوز بصعوبة على ويمبلدون “المتواضع” في كأس الرابطة

تشيلسي يفوز بصعوبة على ويمبلدون “المتواضع” في كأس الرابطة

انتظر تشيلسي حتى الربع ساعة الأخيرة من مباراته أمام ويمبلدون، لتحقيق الفوز بنتيجة 1/2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج غرب لندن، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 30 أغسطس في ختام الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

ويدين المدير الفني لتشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، بالفضل لمواطنه إينزو فيرنانديز بعدما تكفل بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، لينقذه من سيناريو مجهول في ركلات الجزاء الترجيحية.

ينافس نادي ويمبلدون في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي والمسمى بدوري الليغ تو.

لكن رغم تواضع الخصم، تلقت شباك تشيلسي لهدف مُباغت في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، نفذها اللاعب الإنجليزي جيمس تيلي، الذي تخرج في أكاديمية برايتون عام 2014.

ونجح تشيلسي في إدراك هدف التعادل 1/1 عند الدقيقة 1+45 من علامة الجزاء، وحمل توقيع اللاعب الإنجليزي الشاب نوني مادويكي القادم في الميركاتو الشتوي الماضي من ايندهوفن الهولندي مقابل 35 مليون يورو.

في بداية الشوط الثاني قرر بوتشيتينو إجراء ثلاث تغييرات لتحسين اداء الفريق وتجنب “فضيحة الخروج” على ستامفورد بريدج أمام الفريق القادم من دوري الدرجة الرابعة.

وقام بوتشيتينو بإشراك كل من نيكولاس جاكسون ومالو جوستو وإينزو فيرنانديز بدلاً من الثلاثي حديث العهد دييغو موريرا وليفي كولويل وماسون بورستو.

بعد أقل من 10 دقائق من مشاركته كبديل، نجح بطل كأس العالم 2022، إينزو فيرنانديز، في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 72 بفضل هفوة مزدوجة بين حارس المرمى أليكس باس وخط الدفاع في تشتيت كرة طولية أثناء هجمة مرتدة للبلوز.

وتسلم إينزو فيرنانديز الكرة بكل هدوء أعصاب بعد تشتيت خاطىء من الحارس، ليفتح لنفسه مساحة مناسبة للتسديد من حوالي 22 ياردة، لتسكن كرته الزاوية اليسرى للمرمى الخالي.

نتائج المرحلة الثانية من كأس الرابطة

شهدت المرحلة الثانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة موسم 2024/2023، تأهل ولفرهامبتون بخماسية على حساب بلاكبول، وفوز ميدلسبره على بولتون واندرز في ملعب ريبوك.

وتأهل برادفورد سيتي من ملعب ريكسهام، وصعد ليستر سيتي على حساب ترانمير، وسوتون على حساب ويكومبي.

كما اكتسح نادي بلاكبيرن روفرز مضيفه هاروجيت بنتيجة 8-0، وخرج ليدز يونايتد على ملعب نادي سالفورد 1-2 لتتواصل احزانه بعد الهبوط من البريميرلييغ.

وودع شيفيلد يونايتد على ملعبه أمام مانسفيلد، وسجل ستوك سيتي 6 أهداف مقابل هدف أمام روثيرهام، وعبر بورت فال خصمه كرو ألكسندرا.

وفاز نوريتش سيتي على ملعب بريستول سيتي، وفي لقاء مثير انتهى 2/3 فاز ايبسويتش تاون على ريدينغ.

وكانت أبرز مفاجأة وداع توتنهام أمام فولهام بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على ملعب كرافن كوتيدج بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

وعبر بورنموث عقبة سوانسي سيتي في ويلز بثلاثية لهدفين، وتجنب كريستال بالاس مفاجآت بليموث وهزمه 4-2.

وأخيراً تجاوز لوتون تاون عقبة غيلينغهام بنتيجة 2/3، وفاز بيتربرو في ملعب فراتون بارك أمام بورتسموث بهدفين لهدف.