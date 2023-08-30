وزير الشؤون: حريصون على دعم الجمعيات التعاونية بما يسهم في تنميتها

وزير الشؤون: حريصون على دعم الجمعيات التعاونية بما يسهم في تنميتها

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأربعاء الحرص على دعم الجمعيات التعاونية ومراقبتها بما يسهم في تنميتها.

جاء ذلك خلال حضوره افتتاح سوق جمعية المسايل التعاونية مشيدا بالجهود الكبيرة لمجلس إدارة الجمعية وكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع.

وأعرب الشيخ فراس الصباح عن الأمل في المزيد من الازدهار لجمعية المسايل وغيرها من الجمعيات لمواصلة مسيرة النجاح التعاونية.

من جانبه أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية المسايل التعاونية مبارك القحطاني في تصريح صحفي الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمة لعموم الرواد وفق أحدث النظم الآلية لافتا إلى تصميم السوق وفق أحدث التصاميم العصرية ليحاكي أشهر أسواق التجزئة العالمية

وقال القحطاني إنه تم توفير جهاز (الكاشير الذاتي) في السوق مع مراعاة الشكل الجمالي في ترتيب السلع والمنتجات متقدما بالتهنئة إلى أهالي المنطقة على افتتاح هذا السوق الذي سيخدمهم بصفة أساسية وبعض المناطق القريبة منها مثل الفنيطيس.

وأضاف أنه “من المتوقع أن يكون المول المرفق لها مقصدا للكثير من المناطق الأخرى”.

وزير الشئون خلال حضوره افتتاح سوق جمعية المسايل التعاونية

وزير الشؤون يتفقد سوق جمعية المسايل التعاونية

افتتاح سوق جمعية المسايل التعاونية