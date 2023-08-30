صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان

أوربان: عودة ترامب للرئاسة ممكن أن تنهي حرب روسيا ضد أوكرانيا

30 أغسطس، 2023
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أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن قناعته بان عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فقط لقيادة الولايات المتحدة هى التي يمكن أن تنهي حرب روسيا ضد أوكرانيا

جاءت تصريحات أوربان في مقابلة اجراها معه في بودابست المذيع السابق لشبكة فوكس نيوز تراكر كارلسون والتي نشرها على منصة أكس /تويتر سابقا / اليوم الأربعاء.

وسأله كارلسون عما ستكون خطوته المقبلة لو كان رئيسا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو الرئيس الأمريكي جو بايدن ، فأجاب أوربان انه قد يدعو ترامب للعودة.

وأضاف أوربان أن عودة ترامب هي الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الوضع . وتابع أن الرئيس الأمريكي السابق هو” الرجل الوحيد الذي يمكن أن ينقد العالم الغربي “.

وأكد أوربان أن ترامب انتهج خلال رئاسته من عام 2017وحتى 2021، أفضل سياسة خارجية في العقود الحديثة.

وتكهن أوروبا بأنه لو كان ترامب في السلطة في الولايات المتحدة في شهر شباط/فبراير عام 2022، لما كانت روسيا قد هاجمت أوكرانيا في الأساس.

وأشار إلى أن ترامب لم يبدأ أي حروب جديدة وتعامل مع الكوريين الشماليين وروسيا وحتى الصينيين بلطف.

ويحتفظ أوربان ايضا بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وساند بفتور عقوبات الغرب ضد موسكو . وغالبا يخفف من حدة قرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض عقوبات من خلال التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو).

وسوف يتم انتخاب رئيس أمريكي جديد في بداية شهر تشرين الثاني /نوفمبر العام المقبل. ويرغب ترامب في خوض الانتخابات الرئاسية عن الجمهوريين .

وحتى الآن يتقدم ترامب بفارق كبير في استطلاعات الرأي على كل المرشحين الجمهوريين الآخرين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية .

المصدر
د ب أ
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30 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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